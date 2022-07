Se adjudica Ayuntamiento de Úrsulo Galván terreno en la comunidad Cempoala

El Cabildo del Ayuntamiento de Úrsulo Galván se adjudicó un terreno de más de mil metros cuadrados que será destinado al fundo legal para la regularización de la tenencia de la tierra, desarrollo urbano, ecológico y habitacional.El terreno con una superficie de mil 478.556 metros cuadrados se ubica en la comunidad de Cempoala y no está escriturado y está declarado como bien vacante al no ser de propiedad Ejidal.El Ayuntamiento que preside Eder Jero Hernández Lara, llevó a cabo el procedimiento de localización, acreditación y ocupación del predio, el cual no tienen propietario.Por ello, se aprobó la declaratoria de propiedad municipal del predio, toda vez que no se causa perjuicio a la hacienda pública; ni se afecta el interés público, ni derechos o bienes de un ausente, menores o incapaces, ni de cualquier otro particular.Tampoco existe decreto alguno que refiera al polígono como fundo legal o de algún otro tipo de propiedad municipal conforme la consulta realizada al Congreso del Estado; no se afecta al patrimonio del Estado o de la Nación ni bienes o derechos de la Federación; y no se vulneran derechos o bienes de algún núcleo ejidal o comunal conforme a la consulta realizada ante la delegación federal del Registro Agrario Nacional (RAN).Con base a la indagatoria respecto al terreno de referencia no existe algún juicio, controversia o litigio promovido o por promoverse; tampoco existe conflicto u oposición toda vez que no se presentó persona alguna a deducir sus derechos respecto al procedimiento de ocupación.