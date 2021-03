Se agiliza la vacunación contra COVID, en Orizaba

A diferencia del pasado sábado, cuando la sede de vacunación contra COVID en el módulo del ITO, en Orizaba, evidenció mala organización y la gente debió esperar hasta cuatro horas bajo el sol para poder ingresar, este lunes se observó el fluido paso adultos mayores, ya sin hileras afuera.



El tiempo que tarda un paciente en poder recibir la dosis de Pfizer no es mayor a los 60 minutos y es que el pasado sábado, algunos llegaron a invertir en todo el proceso, desde que arribaron hasta el reposo, hasta 6 horas.



“Hoy sí vemos muy organizado esto, nos han atendido muy bien, yo estoy muy contenta porque siento que voy a poder vivir mejor y ya estoy lista para cuando llegue la segunda dosis”, dijo Graciela Ramírez, de 65 años de edad.



Efrén López dijo tener miedo de vacunarse por alguna reacción pero fue más grande su deseo de estar protegido.



"La verdad le tenía miedo al piquete porque no me gustan las inyecciones pero le tenía más miedo a alguna reacción. Ya después del susto me voy bien contento".



Daniela Juárez, quien tiene 78 años de edad, pidió que toda la gente que es parte de este sector se vacune pero que no se descuide relajando sus medidas de prevención.



"Ya me vacunaron pero no pienso irme a vacacionar, no voy a dejar de usar mi cubrebocas, ni gel... Yo la verdad no me pienso exponer".



Este tercer día de vacunación en Orizaba, sigue habiendo casos de adultos mayores que tienen temor a la vacuna, que piden a sus seres queridos que los acompañen, que como niños pequeños hacen gestos, se ponen nerviosos al ver la jeringa, otros que hacen ejercicio de respiración para que pase la crisis de ansiedad pero todos con la mejor disposición de recibir la dosis en medio de esta pandemia.



Las otras tres sedes se reportan sin problemas y también buena participación de los abuelos.