Se agotó la flor de Nochebuena, celebran vendedores de Veracruz Puerto

Comerciantes de flores de Veracruz afirman que esta temporada ha sido favorable y casi el cien por ciento de la flor de Nochebuena se vendió antes del 24 de diciembre, a diferencia de otros años en los que han tenido merma.



Los precios se mantuvieron entre los 35 y 100 pesos, de acuerdo al tamaño de cada ejemplar, situación a la que atribuyen se haya vendido bien.



"Estuvo buena, como los precios estaban bajos, entre 30, 60. Vino más barata y la gente compró y en este mes hay dinero", dijo Sofía Antonio.



"Estuvo muy buena la venta, pidieron bastante nochebuena de diferentes precios y tamaños. Las pequeñas en 35, medianas como 40 y 50, quedaron unas que otras, la mayoría se vendió", señaló Myriam Rodríguez.



Las bajas temperaturas han favorecido para que la Nochebuena se conserve en mejor estado, pero lo que afectó a los comerciantes fueron los vientos del norte.



No obstante, la demanda de la planta no les dejó pérdida a los comerciantes.



"Lo que fue el Norte, las maltrata demasiado, eso si está mal, así ya no las quieren", señaló Myriam Rodríguez.



Ya son pocas las Nochebuenas que se aprecían en los locales de venta.