Se agrava crisis de hoteleros de Xalapa; urgen a promocionar la región

El presidente de la Unión de Empresarios Hoteleros de la Región de Cultura y Aventura (UNEH), Marcos Suárez Domínguez, lanzó "un grito de desesperación" a las autoridades responsables de la promoción del turismo.



Lo anterior, luego de que propietarios de establecimientos de hospedaje redujeron sus tarifas en 40 por ciento, sumado al cierre de ocho hoteles en la ciudad de Xalapa.



"Ante la inminente recesión en Xalapa, la región y el estado de Veracruz en general, algunos hoteleros se vieron en la necesidad de abaratar costos en sus instalaciones, en sus habitaciones", dijo.



Definió que lo anterior es preocupante, dado que al inicio de 2020, socios disminuyeron sus tarifas en un cuarenta por ciento, y esto representa una alarma total al negocio del hospedaje.



Por lo anterior, lanzó un llamado urgente a las autoridades del ramo turístico, entre estas la Secretaría de Turismo Federal, la Secretaría de Turismo y Cultura y la Dirección Municipal de Turismo, para iniciar prontas acciones para resarcir la problemática.



"Es un grito de desesperación, vimos un cierre de hoteles como nunca antes, jamás en la historia de Xalapa, ocho hoteles y este año por la misma situación los hoteles de Xalapa reducen la tarifa en sus hoteles y reducen gastos de operación" afirmó.



Criticó que la actual dirección de Turismo no implementa acciones efectivas para incrementar la afluencia de visitantes.



"Esto quiere decir que no hay turismo en Xalapa y la región y realmente la gente de otros estados no está interesada en visitarnos, y la economía en este momento está muy restringida y el comercio está sufriendo muchísimo para cubrir sus gastos corrientes"



Refirió que los trabajadores de las empresas son los primeros afectados con los recortes de personal y ello añade al desempleo en la ciudad.



"El empleo en Xalapa y la región de ha visto muy mermado, es gente que pierde su ingreso, se queda sin trabajo y desde el ámbito hotelero percibimos que las ocupaciones bajaron drásticamente desde enero, a un veinte por ciento promedio de hospedaje del día de enero al día de hoy"



Indicó que las autoridades del ramo a nivel estatal o municipal han atendido las quejas de los hosteleros, y analizar como se puede atender la situación del ramo turístico.



"No hemos sido escuchados desde el año pasado cuando tuvimos una reunión con el alcalde (Pedro Hipólito Rodríguez Herrero) y quedamos una segunda reunión para ver cómo dar aportaciones en ideas para reactivar la economía de Xalapa y van casi dos meses y no nos han vuelto a llamar"