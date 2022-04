Se ahoga un turista de la Ciudad de México en la zona de playas de Mocambo

A la altura de la zona de playas de Mocambo, en el municipio de Boca del Río, perdió la vida un hombre de 47 años de edad, originario de la Ciudad de México, al meterse a nadar y ahogarse. Incluso su hijo de 14 años de edad quiso sacarlo, pero se estaba hundiendo, logrando ser rescatado por un elemento salvavidas de Protección Civil, y un Policía Municipal motorizado de Boca del Río.Esto se dio la tarde noche de este lunes en la citada zona de playa, a la altura del restaurante El Tilingo Lingo y la Torre Axis, en el municipio de Boca del Río.Estaban por cerrarse las playas y retirarse el personal del operativo de Semana Santa 2022, cuando el salvavidas de esa área fue informado que se estaban ahogando un hombre y un jovencito.Los testigos reportaron a los cuerpos de emergencia, sumándose al rescate un Policía Municipal motorizado de Boca del Río que estaba de patrullaje. Como pudieron llevaron a José Benito Martínez de 47 años de edad, y su hijo de 14 años de edad afuera del agua.Paramédicos de Protección Civil y Bomberos Conurbado atendieron a los bañistas. El menor logró ser sacado a tiempo, pero su padre había tragado mucha agua, y pese a casi 40 minutos de aplicarle la reanimación cardiopulmonar no logró sobre vivir.El menor no se quiso separar de cuerpo de su padre, mientras la zona era acordonada con cinta roja, llegando más Policías Municipales, Navales y Estatales. El resto de los familiares no daban crédito a lo que acaba de suceder.Por su parte el policía que participó en el rescate también fue atendido por los paramédicos de Bomberos Conurbados.Servicios Periciales y Agentes de la Ministerial realizaron las diligencias del levantamiento y traslado del cuerpo al Forense, dando entrada a una carpeta de investigación. Los familiares hicieron la identificación formal y pidieron la devolución del cadáver para ser trasladado a su lugar de origen.