Se ahonda división en MORENA; grupo de militantes afirma que deja sus filas

Se ahonda la división en el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), debido a la imposición que desde Palacio de Gobierno pretenden hacer de expanistas y expriístas como candidatos a las diputaciones locales y presidencias municipales que estarán en juego el próximo 6 de junio, militantes dejarán las filas de este instituto político y buscarán una alternativa política afín a sus ideales.



Lo anterior se puso de manifiesto durante una reunión a la que concurrieron delegados, militantes, simpatizantes y aspirantes a las candidaturas mencionadas, en donde se analizó la situación que prevalece en el partido guinda, luego de la decisión tomada por la dirigencia nacional de excluir a quienes representan a este instituto político en el estado de Veracruz.



En dicha reunión, que fue encabezada por Gonzalo Vicencio Flores, secretario general con funciones de presidente de MORENA en Veracruz se puso de manifiesto que, al no contar con el respaldo del Comité Ejecutivo Nacional, se determinó buscar otra trinchera política afín a sus ideales y se planteó sumarse a Fuerza por México, que encabeza el senador morenista Pedro Haces Barba, quien comulga con el pensamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador.



Con esto, se indicó, se busca rescatar al Veracruz que están vendiendo quienes se dicen de MORENA a gente de otros partidos políticos, con negros antecedentes, en donde se busca el poder para satisfacer sus intereses personales y de grupo, y no de los veracruzanos en general.



En la reunión le exigieron a Vicencio Flores a definir su postura, al no contar con el respaldo de la dirigencia nacional, luego de que lo hicieron a un lado en la definición de la alianza “Juntos hacemos historia en Veracruz”, al acreditar a otra persona para representar a MORENA de manera formal en dicha coalición que ya fue registrada ante el Órgano Público Local Electoral (OPLE).



La determinación de la militancia morenista de buscar otra alternativa política se patentizó porque el partido guinda se convirtió en recoger “el escombro o desechos” de otros partidos, que fueron “corridos” por sus negros antecedentes y que son fuertes aspirantes a ocupar candidaturas para las diputaciones locales y presidencias municipales, abanderadas por este instituto político, dejando fuera a los verdaderos morenistas.



Finalmente, se informó que será el próximo lunes cuando Gonzalo Vicencio Flores defina su postura y determine si deja a MORENA o se suma a la determinación tomada por las bases morenistas de buscar otra fuerza política afín al lopeobradorismo, como es el caso de “Fuerza por México”.