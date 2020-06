Se alista sector de la construcción Veracruz-Boca para reiniciar labores próxima semana

La próxima semana se empezarían a retomar obras grandes en la zona conurbada Veracruz-Boca del Rio, las cuales se habían parado por la pandemia del COVID-19 y con el regreso a la nueva normalidad en el sector de la industria de la construcción, estarían preparados para retomar actividades.



De acuerdo con el miembro del Colegio de Ingenieros Civiles de Veracruz, Andrés Hernández, durante mayo prácticamente detuvieron sus obras por la alerta sanitaria.



"Durante un mes se suspendió la obra y ahorita poco a poco se empezó a activar, en esta semana que viene y la próxima semana vamos a reiniciar una obra y condominios que vamos a supervisar. La industria de la construcción es la segunda o tercera en aportar en Producto Interno Bruto del país, ahorita con esto se está tratando de reactivar la economía, tanto local como nacional, de alguna forma y otra no podemos parar".



Con la pandemia se han modificado las prácticas en las obras civiles, se ha pedido a los obreros a que eviten reunirse como tradicionalmente se hacía a la hora de la comida.



Asimismo, reducen el número de personal por áreas para evitar aglomeraciones.



"Ahorita que se está dando para reiniciar las obras, hay una serie de requisitos para ir viendo esto de que no se vayan a contagiar los trabajadores. Uno, no meter a tantos trabajadores como se lleva una obra, sino por áreas de trabajo y poner el número de trabajadores indispensables nada más, con el cubrebocas, con la camisa de manga larga y tener suficiente agua para lavarse las manos y que a la hora de la comida lo hagan individualmente".



Aunque al principio hubo incredulidad sobre el COVID-19, a medida que han incrementado los casos y las muertes, han hecho conciencia.



"Sabemos que las personas aún no lo creen, estamos haciendo hincapié y personas que no lo creían y ven ya muertos, ya tienen más control dentro de las obras. Al principio lo tomaban a broma y ahorita sí están viendo que ya están muriendo", finalizó.