Se alista sector de servicios en Orizaba para retomar actividades tras pandemia

Prestadores de servicios turísticos en la zona comienzan a alistarse con miras a reanudar actividades para la segunda quincena de agosto, señaló Ricardo Rodríguez Deménegui, propietario de una agencia que realiza recorridos turísticos al volcán Pico de Orizaba.



Señaló que todos los sectores se encuentran afectados y éste no es la excepción, y no se trata solamente de las agencias turísticas, sino hoteleros, restauranteros, dueños de fondas, pues la cadena en este sector es grande.



Recordó que actualmente en el estado se está en semáforo rojo, e incluso el Parque Nacional Pico de Orizaba está cerrado debido al alto riesgo de contagio del COVID-19, pero se espera que el semáforo cambie de color y se puedan reanudar las actividades para la segunda quincena de marzo.



Agregó que entre tanto, ya se preparan con los protocolos preventivos que se tendrán que tomar, desde el acceso de los clientes a la oficina, hasta las unidades, sin olvidar la capacitación al personal.



Reconoció que debido a la falta de vigilancia en el Parque Nacional, hay quienes suben a pesar de que no deben hacerlo, pero en el caso de los prestadores de servicio, ellos tienen que respetar las indicaciones de la autoridad.