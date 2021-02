Se alistan florerías de Veracruz Puerto para el Día del Amor y la Amistad

Aunque se mantienen 70 por ciento abajo con respecto a la demanda del año pasado por el 14 de febrero, los comerciantes de arreglos florales y flores del puerto de Veracruz esperan que para el fin de semana sus ventas se recuperen.



Esperan que sus locales no sean cerrados como sucedió el año pasado en el Día de las Madres, para que puedan recuperarse con el Día del Amor y la Amistad.



"Esperemos que se componga la venta porque sí ha estado un poco baja en comparación con otros años y pues que no nos vayan a cerrar como el 10 de mayo", dijo José Uriel Flores.



"Primeramente Dios, esperamos tener más ventas. Cayó ahorita como un 70 por ciento", indicó

Rayito Gutiérrez.



Las florerías han reforzado las estrategias para entrega a domicilio y pedidos desde plataformas electrónicas para incentivar las ventas y que la gente no tenga que salir de casa para hacer llegar un arreglo en el Día del Amor y la Amistad.



Lamentan que en otros años, a estas fechas ya tenían pedidos reservados para entregar el 14 de febrero pero hasta ahora, la demanda ha ido baja.



"Estamos trabajando con las plataformas de WhatsApp, Facebook en cualquiera de éstas, nos contactas, les hacemos la cotización, nos hacen transferencia y se hace el envío. Está abierto al público pero si quieren vía electrónica mucho mejor", insistió Rayito Gutiérrez.



Los comerciantes saben que no será una derrama económica igual a las de otros años debido a la crisis sanitaria pero esperan recuperar la inversión.