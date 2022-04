Se amotinan en Estación Migratoria de Acayucan; demandan que los dejen salir

Este lunes, un grupo de migrantes realizaron actos vandálicos y quemaron algunas colchonetas al interior de la Estación Migratoria de Acayucan, en la gresca tuvo que intervenir la Guardia Nacional (GN).Lo anterior se registró luego de que un grupo de personas de nacionalidad hondureña, guatemalteca, nicaragüense y salvadoreña causaran desmanes al no dejarlos salir del sitio.Según los quejosos, los migrantes en la Estación se encuentran privados de su libertad, ya que cuentan con permisos por parte de la Comisión Mexicana de Apoyo a Refugiados (COMAR) para tener estancia legal en el país y libre tránsito.Al interior de la garita, en el espacio donde están los varones, realizaron destrozos en los espacios de los dormitorios e incendiaron algunas sábanas y colchones para pedir que sean puestos en libertad, ya que ni una autoridad migratoria les resuelve su situación pese a que señalan tener documentos en regla para transitar por México.En tanto para poder calmar los disturbios del amotinamiento, elementos de la Guardia Nacional fueron solicitados y de esta forma poder parar los ánimos entre los manifestantes al interior de la garita migratoria.Acusan además que hay una sobrepoblación de migrantes en el interior, incluso de niños y mujeres pero ellos se encuentran en otra área, pero el problema es que no les proporcionan cubrebocas, así como no se tienen las medidas sanitarias por el tema de la pandemia lo que provoca un riesgo de contagios.