Se analiza colocar filtros sanitarios en entradas de Xalapa: Alcalde

El alcalde de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, indicó que la propuesta de colocar filtros sanitarios en las entradas a la ciudad para corroborar que en el transporte público y vehículos particulares se haga el uso del cubrebocas, ya fue expuesta a las autoridades de Tránsito del Estado y se está examinando.



Lo anterior, luego de que la regidora Consuelo Campo Cano, solicitara está medida en la pasada Sesión Ordinaria de Cabildo, ante la negativa de los ciudadanos de usa este insumo pese al aumento de contagios de COVID-19.

‌

"También se hizo la propuesta en una reunión que tuvimos con los alcaldes de la región y con las autoridades del sector transporte y tránsito, se está examinando, se está examinando. No se ha tomado una decisión en ese sentido pero, ya se hizo la propuesta", dijo el edil.



Rodríguez Herrero, consideró que dicha propuesta podría resultar viable, y el uso del cubrebocas ayuda a salvar vidas.



"Podría llegar a ser viable. El gran tema es que todos en este momento tenemos que aprender usar el cubrebocas. Todas las investigaciones que se están haciendo en torno al Coronavirus indican que el cubrebocas es un excelente método para protegernos".



Reiteró que el uso del cubrebocas, ayudaría a ganar tiempo para la llegada de la vacuna y que los hospitales no se saturen más.



"El sector salud ya está muy saturado y es muy importante ayudarlos también a ellos, es como mandarles más enfermos cuando ya no tienen capacidad".



El munícipe lamentó que muchas enfermedades no relacionados al Coronavirus, no están siendo atendidas, pues los médicos están trabajando de más para atender a los pacientes positivos a COVID-19.