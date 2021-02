Se anotan 72 mujeres para ocupar la Consejería del OPLE Veracruz

La consejería del Organismo Público Local Electoral (OPLE), que dejó vacante la ahora magistrada del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), Tania Celina Vázquez Muñoz, será disputada por 72 mujeres, dio a conocer este viernes el Instituto Nacional Electoral (INE).Durante la Tercera Sesión Extraordinaria de la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, se detalló que a la convocatoria emitida el pasado 21 de diciembre se postularon 77, aunque cinco no cumplieron con los requisitos legales, entre ellos, no tener 30 años de edad al día de la designación o no contar con título profesional con antigüedad mínima de cinco años.El Consejo General del INE tendrá hasta el 16 de abril para elegir a la nueva integrante del pleno comicial veracruzano y quien sea designada estará en el encargo por siete años.Las 72 mujeres que cumplieron con los requisitos presentarán un examen de conocimientos el 27 de febrero, a cargo del Centro Nacional para la Evaluación Superior (CENEVAL), mismo que será virtual y desde casa, por lo que las aspirantes deberán contar con internet, una computadora de escritorio o portátil con cámara y micrófono.Las 15 aspirantes que obtengan mejores calificaciones pasarán a la siguiente etapa del proceso, que consiste en un ensayo presencial el 20 de marzo, en el que deberán demostrar sus habilidades para definir, situar y delimitar un problema del ámbito electoral. Su aplicación estará a cargo del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).Seguidamente, las aspirantes cuyo documento haya sido calificado como idóneo y que no tengan objeciones de los representantes partidistas o del Poder Legislativo, pasarán a la entrevista con los consejeros del INE, para lo cual se elaborará, en su momento, un calendario.La Comisión de Vinculación con los OPLE será la encargada de elaborar un propuesta con hasta cinco nombres de las aspirantes a ocupar el cargo de consejera del Instituto Electoral Veracruzano, de las que el Consejo General escogerá, el 16 de abril, a la que ocupará la vacante dejada por Vázquez Muñoz.Quien sea elegida deberá rendir protesta un día después ante el Consejo General del OPLE Veracruz y no podrá ser reelecta al término de su periodo.