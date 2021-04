Se aplicarán 12 mil dosis de vacunas a adultos mayores de Álamo

Sobre la vacuna a aplicarse en el municipio de Álamo Temapache a partir del lunes 12 de abril, el alcalde Jorge Vera Hernández informó que 2 módulos estarán en la Escuela Técnica 67 (ETI) y la unidad deportiva (donde no se permitirá la presencia de comerciantes) y los restantes 9 se instalarán en las áreas rurales.



Especificó que el tipo de vacuna es ideal para los lugares donde no existen los sistemas de ultra refrigeración. Señaló que además la vacuna se aplica en una sola dosis y ha sido aprobada exitosamente en muchos lugares del mundo.



“La vacuna que se va a aplicar está más que garantizada y además hay que reconocer que el 70 por ciento de la población en el municipio se encuentra asentada en áreas rurales en 180 comunidades; todo un reto”, comentó.



Detalló que habrán de aplicarse 12 mil vacunas a los adultos que tengan 60 o más años y que la inmunización se dará únicamente a quienes tienen como residencia el municipio de Álamo Temapache.



Sobre la información que detallará los días y sitios donde se encentrarán los otros módulos, indicó que saldrá en días próximos y explicó que el orden de la vacunación tendrá que ver con la inicial del primer apellido.



Añadió que el criterio de los médicos va en el sentido de que la vacuna no requiere de dietas, por lo que se aconseja que quienes se la van a aplicar coman normalmente y que el periodo de vacunación será del 12 al 15 de presente mes.



Aconsejó a las personas que aún no se registran que lo hagan y dijo que para tal propósito se están fotocopiando algunos formatos para que acudan sin dilación a los centros integradores, a los Centros de Salud o a las instalaciones del DIF.