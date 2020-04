Se apoyará a alumnos sin acceso a herramientas virtuales durante pandemia: UV

La rectora de la Universidad Veracruzana (UV), Sara Ladrón de Guevara, envió un mensaje de esperanza a la comunidad universitaria sujeta a las medidas por la Emergencia Sanitaria por Causa de Fuerza Mayor.



"Que al concluir esta crisis, todos seamos más conscientes, más empáticos, en una palabra: que esta pandemia haga renacer nuestro humanismo fundamental", exhortó en un video publicado en las redes sociales de la institución.



Al tiempo de desear salud a los estudiantes y a sus familiares, Ladrón de Guevara dijo confiar que pronto regresarán a los espacios de convivencia.



"Mantengámonos, entre tanto, como siempre unidos", expresó la funcionaria universitaria.



En cuanto a los miembros de la comunidad sin acceso a las herramientas virtuales, Sara Ladrón ofreció la empatía de la UV para no afectar sus trayectorias y se comprometió a buscar estrategias para atender esta inquietud de los estudiantes.



Reconoció que la comunidad, o bien de manera académica o de promoción de la cultura, descubrieron formas creativas de continuar y compartir sus saberes y quehaceres por medio de las herramientas tecnológicas.



"Vivimos tiempos inéditos que nos exigen pensar y actuar de manera decidida. Esta pandemia nos permitió reconocer que la vulnerabilidad no conoce de fronteras ni exclusiones y nos ha permitido hacer conciencia de que nuestro desempeño tendrá un efecto global, actuando localmente como comunidad", dijo.



Además, Ladrón de Guevara destacó que a través de la plataforma Eminus participan cerca de 25 mil estudiantes y mil 600 académicos y esta cifra se añade a las demás estrategias virtuales para compartir conocimiento.



Con todo lo anterior, los alumnos y alumnas de la UV validarán los créditos correspondientes "para que este tiempo no signifique retraso de sus trayectorias académicas".



"Quiero hacer patente mi reconocimiento y mi agradecimiento personal e institucional por los esfuerzos enormes de los miembros que nuestra querida Universidad Veracruzana están realizando; aquí y allá nos enteramos de voluntades sumadas que han apoyado al sector salud, a la sociedad y desde luego también a los procesos propiamente universitarios", dijo.



Reconoció además a los trabajadores que han acudido a la Universidad para dar continuidad a las labores de cuidado de los seres vivos de respaldo a las actividades académicas.



Añadió que la UV además enfrenta la dificultad de la alta calidad de información sin certificar e imprecisa en las redes sociales y esta se reproduce exponencialmente, por lo que pidió a los medios oficiales de la Casa de Estudios verificar toda comunicación compartida.



"En la UV mantenemos la esperanza de volver a encontrarnos. Comunidad universitaria, comparto con ustedes un sentido mensaje. Mi reconocimiento y agradecimiento personal e institucional por los enormes esfuerzos que están realizando" citó.