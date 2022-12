Servidores de la Nación se encuentran en la segunda etapa de entrega de las tarjetas Bienestar con el fin de hacer llegar estas micas a las personas que cobraban en Citibanamex y que ahora podrán hacerlo en alguno de los Bancos del Bienestar, indicó el director regional de Programas Federales de Desarrollo, Rogelio Rodríguez García."En los municipios de Río Blanco, Ixhuatlancillo, La Perla, Atzacan, Mariano Escobedo e Ixtaczoquitlán se estuvieron entregando, el día de hoy, estuvimos en el salon El Mirador en Ixtaczoquitlán, para darlas a quienes no acudieron por su tarjeta, así como en las canchas Solidaridad de la Unión y Progreso en Ixhuatlancillo para quienes son de La Perla, Mariano Escobedo y Atzacan y no pudieron recoger sus plásticos", comentó.Agregó que este martes estarán haciendo lo mismo en el municipio de Río Blanco, ubicados en la escuela secundaria Mártires de 1907.En Orizaba, abundó se entregarán estos plásticos el próximo año, a partir del 6 y hasta el 16 de enero.Comentó que se le avisará a la población mediante redes sociales para darles a conocer la convocatoria, así como el día correspondiente y sede a la que deben acudir.Actualmente, mencionó, hay varias sucursales activas como las de Río Blanco, Mariano Escobedo e Ixtaczoquitlán, además se estarán abriendo otras sucursales en la región próximamente.Destacó que los ciudadanos no tendrán que pagar comisiones e incluso si pertenecen a otros bancos, la comisión por retiros serán más bajas.Además, dijo, estos Bancos del Bienestar representan más seguridad para el dinero de las personas.