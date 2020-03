Se “atasca” iniciativa para reformar Ley de Transparencia de Veracruz

Los diputados integrantes de las Comisiones Permanentes Unidas de Transparencia, Acceso a la Información y Parlamento Abierto y de Hacienda del Estado solicitaron una prórroga para dictaminar la iniciativa de reforma a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que contempla la obligatoriedad de los Comités Técnicos de los Fideicomisos y Fondos Públicos de sesionar de manera pública y cada tres meses y que sean transmitidas por medios digitales en tiempo real.



La iniciativa fue presentada el pasado 13 de febrero por Juan Manuel de Unanue Abascal, diputado del Partido Acción Nacional.



Dicha iniciativa propone la adición a la Ley de Transparencia para que sea una obligación general de los Comités Técnicos de los Fideicomisos u órganos de gobierno, que celebren sus reuniones de manera pública y no sólo ello, además, aprovechando las ventajas de las tecnologías de la información y comunicación, que dichas reuniones, donde se toman decisiones sobre el destino y fin de recursos que los veracruzanos aportan vía impuestos, sean transmitidas vía internet y que el archivo digital de las mismas se conserve como información pública.



También establece la obligación para que los Comités Técnicos aprueben y publiquen en la Gaceta Oficial del Estado durante el mes de febrero de cada año, el calendario anual de sesiones ordinarias que en cada caso corresponda.



De aprobarse la iniciativa de reforma, el Poder Ejecutivo tendrá un plazo que no excederá de 60 días naturales, para que a través de la Secretaría de Finanzas armonice los Lineamientos, Manuales, Reglas de Operación y demás disposiciones reglamentarias que resulten aplicables a la organización y funcionamiento de órganos de gobierno colegiados o comités técnicos de fideicomisos y fondos públicos, considerados entidades paraestatales y los que no sean considerados paraestatales, así como los mandatos públicos y demás contratos análogos del Estado que correspondan.



El legislador, autor de la iniciativa, justifica que a lo largo de los años, se ha visto como se presenta opacidad en el manejo de los recursos públicos de los fideicomisos.



Y que el 60% de los Fideicomisos no tiene estructura orgánica y más aún, en el Primer Informe de Gobierno no da cuenta de los resultados obtenidos por éstos, ni sobre el alcance de los objetivos de los fideicomisos con estructura.