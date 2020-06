Se atenderá acusación contra Alcalde de Coatzacoalcos por parte de Síndica: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que se atenderá el presunto caso de violencia política de género del Alcalde de Coatzacoalcos, Víctor Manuel Carranza Rosaldo, en contra de la Síndica, Yazmín Martínez Irigoyen.



Al respecto, reconoció que fue informado de esta situación durante su gira del pasado fin de semana por el sur de Veracruz.



Cabe señalar que el pasado 14 de mayo la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) brindó medidas de protección a la funcionaria.



Durante la actual administración municipal la Síndica ha acusado públicamente que el presidente municipal de no permitirle ejercer su cargo, transgrediendo sus derechos políticos, luego de haber detectado la supuesta corrupción en el manejo de los recursos públicos.



Por su parte, en septiembre de 2019, el Alcalde, Víctor Manuel Carranza Rosaldo, solicitó al Congreso local el desafuero de la Síndica.



Cuestionado al respecto en su conferencia matutina de este jueves, López Obrador dijo que una mujer lo abordó en su gira por Minatitlán.



“Sí, hubo una denuncia de una señora que me abordó, me entregó un documento. Creo que en el camino a la refinería de Minatitlán; tenía conocimiento de que es una acusación en contra de un Legislador”, dijo el Ejecutivo federal.



Al respecto, señaló que esta denuncia será revisada: “Pero de todas maneras ahora lo vemos y se están atendiendo todas esas denuncias”.



Al ser cuestionado sobre este asunto se señaló que este asunto también es del conocimiento del Senador, Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de MORENA en la Cámara Alta.