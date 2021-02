Se atenderán todas las observaciones sobre presunto daño patrimonial: Gobernador

El Gobierno del Estado de Veracruz no solapará a nadie, con respecto de las observaciones que pudieran derivar en daño patrimonial por observaciones en la Cuenta Pública 2019, asentó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez al referir que dichas observaciones se solventarán.



El Mandatario estatal aseguró que su administración “libró” las sanciones de la Auditoria Superior de la Federación (ASF), quien había hecho observaciones sobre el manejo de los recursos en diversas dependencias por el orden de los 2 mil 413 millones de pesos.



“Las buenas noticias es que no nos van a sancionar, estamos bien. La conclusión que nos hicieron en general es que hubo buen manejo de las finanzas en Veracruz. Tiene observaciones mínimas, vamos a esperar”, manifestó el titular del Ejecutivo.



García Jiménez afirmó que su Gobierno atenderá todas las observaciones y aclaró que la ASF auditó 40 mil millones de pesos que manejó su administración en 2019.



“Hasta ahorita nada (señalado) de los 40 mil mmdp, vamos bien, es lo que salió. Vamos a esperar lo demás. Como lo he dicho, vamos a estar solventando, si surgiera vamos a ver lo que pasó y no vamos a solapar”, insistió.



Cabe recordar que en la segunda entrega de la revisión a la Cuenta Pública 2019 de la Auditoría Superior de la Federación, el Estado de Veracruz registró el segundo mayor monto con observaciones del país.



En el capítulo de "Gasto federalizado. Muestra y monto observado por entidad federativa y ente federal auditado. Cuenta Pública 2019. Segunda entrega", se detectó que de 2 mil 419 millones de pesos, derivó un monto por aclarar de 2 mil 413 millones de pesos; esto es, un 9.4 por ciento.



Sin embargo, a decir de García Jiménez, hasta el momento las observaciones previamente señaladas están solventadas y aún se encuentran en el análisis de los resultados en las dependencias, por lo que reiteró que “no se solapará a nadie”.