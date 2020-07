Se avizora un inicio de ciclo escolar complicado: Maestros por México

El coordinador estatal de la agrupación Maestros por México, Omar Hernández Dolores, indicó que se avizora un inicio de ciclo escolar complicado, pues las autoridades educativas viven una realidad distinta a la que se tiene en las regiones serranas.



Señaló que lamentablemente, tras la pandemia, muchos mexicanos tienen problemas con sus ingresos, por lo que sus condiciones han cambiado.



Incluso, mencionó que el cierre del ciclo escolar 2019-2020 fue difícil tanto para los padres como los propios alumnos, ya que una buena cantidad no pudo tomar las clases por internet.



Lamentó que hoy las autoridades educativas señalen que las clases iniciarán de manera virtual, porque para empezar el 80 por ciento de las escuelas en la región serrana no cuenta con el equipo y la infraestructura.



Mencionó que, en cuanto a las familias, hay algunas que no tienen televisión, mucho menos computadora y pagar para tener datos en su celular está fuera de sus posibilidades.



Agregó que lo que ha pasado con muchos estudiantes es que los padres optan por llevárselos a trabajar al campo en vez de intentar estudiar cuando no tienen las posibilidades de hacerlo.



Consideró que incluso, quienes no tienen computadora, se les pone en riesgo al tener que acudir a un ciber y todo esto es algo que deben ponderar las autoridades educativas.