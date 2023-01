Se baja del ring: Renuncia Magistrada del extinto Tribunal de Justicia Administrativa

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Juan Javier Gómez Cazarín, confirmó la renuncia de la magistrada del extinto Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJAV), Luisa Samaniego Ramírez.Esto pese a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que puede continuar en su cargo mientras se resuelve la controversia constitucional 266/2022 que promovieron sus homólogos ante el máximo tribunal del país.Al respecto, Gómez Cazarín dijo que la extinción del TEJAV se trata de un “hecho consumado”, lo que ya notificaron a los ministros que otorgaron una suspensión para que los nuevos magistrados no entren en funciones hasta que exista un fallo.“Nosotros respetamos las decisiones y las sentencias de la Suprema Corte, pero ya hicimos la constatación, la Suprema no estaba enterada de que ya era un hecho consumado, de que ya había la extinción.“Inclusive hace unos momentos en la mañana se recibió la renuncia de una magistrada, de Luisa Samaniego, donde ella también acepta esto, aunque ya no es necesario porque la realidad es que ya hicimos la extinción y pues ya no procede”, declaró.Aseveró que sólo resta esperar los tiempos para que la Corte varíe la suspensión otorgada a exmagistrados del TEJAV para que continúen en el cargo mientras resuelve la controversia constitucionalEl cambio de medidas también permitiría el inicio de funciones de los magistrados Leticia Aguilar Jiménez, Rosalba García Salazar, Diana Aróstegui, Jaziel Cabrera Pacheco, Roberto Sigala Aguilar y Rubén Hernández Mendiola.“Nosotros tenemos que esperar respetuosamente lo que dictaminó la Suprema y más que nada habla de las liquidaciones que ya están contempladas”, señaló el legislador de MORENA.Agregó que el pleno del Congreso aprobó la conformación del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz (TRIJAEV), por ello es completamente legal que hayan sesionado el 29 de noviembre para instalarse, además de que confía en que los ministros resuelvan a favor del nuevo órgano.“Los mismos magistrados están aceptando, solamente uno que viene de la época de los Yunes y que quiere seguir viviendo del erario”, señaló, aunque descartó confirmar si existen órdenes de aprehensión en contra de exmagistrados.