Se blinda Bienestar y “sella” bodegas ante elecciones

El Área Jurídica de la Secretaría del Bienestar procedió a “sellar” las instalaciones de su Delegación en Veracruz, para evitar que los apoyos sociales sean utilizados con propósito electoral durante la jornada comicial de este domingo.



Los precintos que se impusieron serán levantados “muy temprano” el lunes 7 de junio, para que el personal que allí trabaja pueda realizar sus labores de manera cotidiana.



“El día de mañana (sábado 5 de junio), se van a realizar verificaciones para asegurar que todos los sellos que se fueron instalando ninguno sea violado. Con esto se está dando la garantía de que ningún de los programas sociales se está haciendo mal uso para algún beneficio para algún partido político”, expresó Claudia Elizabeth de la Vega Madrigal, responsable del Área Jurídica.



Por su parte, el delegado de la Secretaría del Bienestar, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, expresó que esta dependencia no es la instancia para denunciar cualquier ilícito relacionado con el uso electoral de los apoyos, sino la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE).



“Hay un área federal que es la Secretaría de la Función Pública (SFP), y nosotros no tenemos datos sobre el tema, lo que sí queremos informarles es que esto es Bienestar y tenemos que poner la muestra”, resaltó.



Añadió que los sellos también fueron aplicados esta mañana a las instalaciones de Liconsa y la Coordinación de Becas “Benito Juárez”, y por la tarde lo harán en la sede delegacionales de las Secretarías de Comunicaciones y Transportes (SCT), y de Agricultura y Desarrollo Rural (SADE).



“Y nosotros lo hacemos en todas las oficinas de Bienestar que tenemos en las regiones, es una operación que descentralizan a través de los delegados regionales y va a haber una observación de nuestros compañeros de la Ciudad de México en los días posteriores”, apuntó Huerta Ladrón de Guevara.



Con esta acción, aseguró, estarían evitando que “nos quieran hacer una maldad, ustedes saben que hay que estar prevenidos, no vayan a querer dejarnos algo a fuera, aventarnos algo para acá y decir que somos nosotros. Por eso blindamos bien las puertas”, puntualizó.



Asimismo, dijo que la próxima semana seguirán aplicando segundas dosis de la vacuna anti COVID-19 a personas de 50 a 59 años y mujeres embarazadas mayores de 18 años y con más de nueve semanas de gestación; así como la primera dosis a la ciudadanía que tengan entre 40 a 49 años.



“Cualquier persona que no se haya vacunado por decisión voluntaria o involuntaria de generaciones de más de 60 años o de 50 a 59 años, va a tener otra otra oportunidad de seguirse vacunando. Va muy veloz el programa, pretendemos acabar con la vacunación de 40 a 49 años en máximo tres semanas, en el mismo mes de junio y a la par estar aplicando la segunda dosis”, dijo.



Para finalizar, expuso que la meta es que para octubre ya esté vacunada toda la población en el país mayor de edad, destacando que ya se logró la cifra récord de más de un millón de inoculados en un día.