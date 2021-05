Se buscará que Xalapa sea ciudad inclusiva: Benjamín Callejas

Agradezco y aprecio a Cinthya Lobato, candidata a alcalde de Xalapa por el Partido Unidad Ciudadana, la apertura para tener una Xalapa con un detonante no sólo en economía, arte y cultura, también en la diversidad sexual, que sea nuestra Capital, ciudad inclusiva, ejemplo a nivel nacional e internacional.



Benjamín Callejas, candidato del Partido Unidad Ciudadana a diputado por el Distrito 10 de Xalapa Urbano, comentó que a petición de Cinthia Lobato, “manejamos esta propuesta, más que volver a Xalapa una ciudad arcoíris, es proponer una ciudad libre de discriminación, en que participen todos y todas aquellos que hayan sufrido violación de sus derechos humanos”.



“Tenemos mucho talento desaprovechado, de ahí que tengamos la propuesta de realizar el Festival de la Diversidad, con un programa que incluya foros, un encuentro cultural, ciclo de cine, debate, artesanías elaboradas por la población LGBTTIQ, grupo que requiere ser visibilizado en el arte y la cultura”.



“Aparte de ello, crear una Dirección de Derechos Humanos Municipal, que atienda a esta minoría, crear el Instituto Municipal de la Diversidad Sexual para que apoye de manera integral a este sector de la población, que obtenga igualdad de oportunidades para su desarrollo económico, laboral, educativo, que tenga acceso a los servicios de salud”.



“Es necesario crear una Fiscalía especializada en atender estos temas de diversidad sexual, de crímenes por homofobia. Uno encuentra que las instrucciones en la municipalidad son de abajo hacia arriba, tomas de decisiones verticales, de la cabeza a los pies, de manera lineal, no transversales”.



“Por supuesto, esto no implica pintar un arcoíris por todo Xalapa pero sí ofrecer igualdad de respeto, de tolerancia, de una sana convivencia. Que haya cultura de paz y derecho humanos”.



“Apostamos al crecimiento metropolitano, donde se darán estas ferias, para que la población LGBT tenga foros para que expongan sus habilidades en arte, cultura, folklore, deporte. Tenemos que visibilizar sus talentos, tenemos una sola imagen, encasillada, de lo que son”.



Agregó que si en verdad se desea hacer realidad la inclusión se deben atender los problemas de fondo.



“(Se trata) de reunirnos con los integrantes de las empresas privadas, para ofrecer a sus agremiados cursos de capacitación, crear turismo LGBT, visitantes que tengan una seguridad, con policía capacitada, apegada a lo que son los derechos humanos y la igualdad de género”.



Al respecto, la candidata a la Alcaldía de Xalapa, Cinthya Lobato Calderón, "ofrece con su gestión que Xalapa será de nuevo una ciudad segura, con una Policía Municipal bien capacitada, pendiente de la ciudadanía".