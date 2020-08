Se buscarán alternativas ante rechazo a cuartel de GN en Xalapa: Alcalde

El alcalde de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, informó que se buscarán alternativas para la edificación del cuartel de la Guardia Nacional mediante una reunión con autoridades estatales y federales.



Lo anterior, luego del reclamo y manifestaciones por parte de vecinos de la colonia Emiliano Zapata debido al proyecto en el parque "La Loma", ubicado sobre Circuito Presidentes, esquina con Camino Antiguo a Coatepec.



"En el curso de los últimos días se hizo de conocimiento de la comunidad local que la Guardia Nacional tiene el proyecto de construir un cuartel. No estábamos enterados del lugar donde se pretende hacer esta instalación. En el curso de estos días viendo la inquietud de la ciudadanía de proteger las áreas verdes".



“Me comuniqué con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, con el delegado federal Manuel Huerta y un mando de la GN, los invité a un diálogo para buscar alternativas y vamos a tener una reunión hoy para buscar alternativas", dijo.



El munícipe enfatizó durante Sesión Ordinaria de Cabildo, que una de las prioridades que tienen los tres entes de Gobierno es dar seguridad a los ciudadanos, por lo que la Guardia Nacional respondería a las inquietudes en materia de seguridad.



“Quiero decir que hay que agradecerle a la Guardia Nacional su interés en construir un Cuartel, porque eso va a ayudar a tener más seguridad en nuestra región y en nuestro municipio. La Guardia Nacional atiende a la región (...). Queremos apoyar en todo lo necesario para que establezca aquí un cuartel, lo que está en juego es, dónde es el lugar idóneo”, dijo.



El primer Edil refirió que no hay muchos lugares en los que se pueda construir este proyecto pero buscarán llegar a un acuerdo para que no exista ninguna problemática para los involucrados.



"Tenemos que buscar un acuerdo con Gobierno del Estado, con la GN, busquemos alternativas donde estos dos principios puedan conciliarse, darle seguridad a la gente y proteger las áreas verdes. Vamos a tratar de construir acuerdos. La Guardia Nacional es un proyecto benéfico para toda la sociedad".



Cabe resaltar que vecinos de la colonia Emiliano Zapata de la Capital del Estado han reprochado que no les fue notificado nada, incluso el mismo Ayuntamiento desconocía este hecho y por lo tanto, decidieron emprender manifestaciones para frenar esta obra.