Se cae acusación menor contra extitular de SSP duartista

El exsecretario de Seguridad Pública en la época duartista, Arturo “N”, fue absuelto de delitos cometidos contra el servicio público, proceso que se sigue en el expediente 221/2016.



Lo anterior, fue resuelto por el juez Roberto Juárez López en la Sala 2 de Juicios Orales de Pacho Viejo, en la audiencia de reposición de proceso, a la cual llegó el ex jefe policiaco, que también enfrenta un proceso penal por delitos vinculados a la desaparición forzada de personas.



El delito del que se decretó el sobreseimiento es de los menores de los que es acusado el ex servidor público, ya que aún enfrenta los procesos por incumplimiento de un deber legal y abuso de autoridad, todos en libertad.



Aunque no hubo declaraciones ni del imputado ni de su grupo de abogados, se pudo saber que se le acusaba porque siendo funcionario contrató a personal que no contaba con perfil ni con la experiencia.



No obstante, tras el debate, la autoridad jurisdiccional decretó que no existe responsabilidad.



El exfuncionario estatal llegó al Juzgado puntual a las 10:00 horas de este miércoles, acompañado como es costumbre de una comitiva, encabezada por su abogado Rodolfo de la Guardia García.



Como ocurre ya de manera regular, los medios de comunicación no tuvieron acceso a la Sala para conocer de manera directa la audiencia oral.



Finalmente, los intervinientos simplemente firmaron la resolución del juez y dado que el caso se sobreseyó no se impuso medida cautelar alguna.