Se cae caso de la FGR contra Julio Scherer y abogados señalados de extorsión

Tras una audiencia realizada este miércoles, el caso de la Fiscalía General de la República (FGR) en contra Julio Scherer, exconsejero jurídico de Presidencia y abogados asociados a supuestas extorsiones, denunciados por el abogado Juan Collado, no avanzó.Un juez federal declaró inválido el proceso que la FGR inició en contra de los abogados Juan Araujo, César Omar González, Isaac Pérez y el asesor financiero, David Gómez Arnau por asociación delictuosa, tráfico de influencias, extorsión y lavado de dinero en agravio de Juan Collado, a quienes vinculó con el exconsejero jurídico de la Presidencia.El juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna desestimó todos los argumentos que la FGR vertió para solicitar vincular a proceso a los cuatro investigados.Al emitir su resolución, luego de 23 horas de audiencia, el juez observó que la Fiscalía señaló a Scherer Ibarra como parte fundamental de la asociación delictuosa de la que imputó a los cuadro investigados pero él no fue citado a comparecer, lo que el juzgador consideró como un intento de “imputación ficticia” contra el exconsejero jurídico, con lo que violó su presunción de inocencia.Añadió que la FGR aceptó iniciar un procedimiento ilegal contra los investigados porque sabía que el criterio de oportunidad solicitado por Juan Collado en la denuncia que dio origen a la imputación era improcedente.Afirmó que la FGR no presentó ningún dato de prueba que lleve a determinar la existencia de un delito y la probable comisión del mismo por parte de alguno de los investigados.En consecuencia, ordenó dar vista a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que investigue y determine si Juan Collado o los fiscales encargados del caso violaron los derechos humanos de Scherer, Araujo, Gómez, González y Pérez.“La Fiscalía General de la República se ha conducido con mala fe y mala intención”, dijo.“Si en su actuar existe perversidad, se necesita a Dios como abogado”, agregó.