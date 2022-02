Padres y madres denunciaron la “caída” del portal electrónico de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) en plena jornada de preinscripciones a primer grado de secundaria.De hecho, la dirección mi.sev.gob.mx no dirige a ninguna página y los navegadores reportan dicho enlace como “fallido” o sin conexión.Quienes sí pudieron ingresar al servidor poco después de las 9:00 horas, un mensaje de error de conexión con el servidor detuvo el proceso del registro del o la estudiante.“La conexión al servidor de SICER se ha perdido. No es necesario que cierre esta ventana ya que el sistema intentará una reconexión”, recomienda la Secretaría.Sin embargo, la reconexión nunca se concreta, o bien, a los usuarios se despliega un nuevo mensaje de error: “El sistema no puede encontrar el archivo especificado”.