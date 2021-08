Se cayó caso de Fiscalía contra presunto homicida de diputado Juan Carlos Molina

Acompañada del abogado defensor, Celina García Rosales pidió la libertad de su hijo, Itiel “N” , quien según ella está actualmente privado ilegal e injustamente de la libertad, en el penal de Cosamaloapan, luego que un Juez determinara que no estuvo implicado en el homicidio del diputado local Juan Carlos Molina Palacios.En conferencia de prensa, leyó el escrito que buscaba entregar al presidente Andrés Manuel López Obrador en su visita a Xalapa, en el que expuso que el 10 de septiembre del año 2020 su hijo fue vinculado a proceso por la probable comisión del delito de homicidio doloso calificado.Molina Palacios, también exdirigente estatal de la CNC, fue asesinado con arma de fuego el 9 de noviembre del año 2019, en las inmediaciones del Rancho conocido como “Santa Rosa del Alba”, del municipio de Medellín de Bravo.Según la madre y el litigante que lleva el caso, “dicha vinculación estuvo basada en datos de prueba y meros indicios confeccionados por parte del personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), entre ellos, amenazas a un testigo supuesto de los hechos para que imputara un delito a mi hijo que jamás cometió”.Derivado de ello, acotó, se interpuso una demanda de amparo en contra de la vinculación, en el que se resolvió que se habían cometido violaciones a los derechos fundamentales de Itiel “N”, ordenándose al Juez que emitiera otro auto en el que no se tomaran en cuenta diversas pruebas por haber sido obtenidas indebidamente.García Rosales añadió que la nueva sentencia fue emitida el 20 de agosto pasado por el Juez de Control adscrito al Distrito Judicial XVII, del Estado de Veracruz, en cumplimiento a dicha ejecutoria, en la que resolvió "no vincularlo a proceso" por el asesinato de Molina Palacios, esto luego de que el joven estuvo 11 meses y 14 días preso en el CEFERESO No. 13 "CPS OAXACA”.Pero al salir de dicho penal fue aprehendido nuevamente por elementos de la Policía Ministerial y trasladado a Cosamaloapan, en cumplimiento de una orden de aprehensión por el delito de homicidio en contra de Leonado Hernández Hernández y Eneas Pérez Ramírez, ocurrido el 27 de abril del año 2018, en el municipio de Playa Vicente.Su hijo fue puesto a disposición de la Juez de Control Adscrita al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, del Distrito Judicial XVIII, con sede en Cosamaloapan, cuya audiencia inicial se fijó para mañana 26 de agosto.La denunciante acusó que la nueva imputación “se encuentra basada en datos de prueba fabricados, sin sustento jurídico, lo que presupone una persecución sin precedentes por parte de personal de la FGE, queriendo con ello incriminar delitos que mi hijo nunca cometió”.Insistió que mientras imputan a su hijo, los verdaderos responsables de este crimen y del ex legislador local no han sido aprehendidos ni llevados ante la justicia, “queriendo con ello ocultar el verdadero motivo de esas muertes y tomando como chivo expiatorio a mi hijo Itiel de manera ilegal e injusta”.