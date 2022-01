Se cayó señal de RTV; en unos días se reactivará

La señal de Radiotelevisión de Veracruz (RTV) salió del aire por una “omisión” de la pasada administración estatal que encabezó Miguel Ángel Yunes Linares, donde no se reactivó la concesión, informó el coordinador de Comunicación Social del Estado, Iván Joseph Luna Landa.En la conferencia de prensa semanal que encabezó el gobernador Cuitláhuac García, el vocero estatal explicó que ante dicha situación el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) recomendó sacar del aire la señal para reactivarla legalmente.En este sentido, Iván Luna expresó que gracias a las gestiones de la actual administración estatal, no sólo se logró reactivar la concesión, sino que se logró una de 15 años más, por lo que futuros gobiernos no tendrán ese problema.“Se dio de baja un par de días para incorporarse, fue por recomendación del IFR. En la administración del bienio no se dio la reactivación de la señal, fue una omisión del bienio, ahora logramos una concesión de 15 años”, reiteró.Por tanto, Luna Landa dejó en claro que se trata de un proceso que se debe solventar, por lo que en unos días más la señal de la televisora estatal se reactivará.“La señal se dio de baja un par de días, para incorporar la nueva señal”, recalcó el vocero del Gobierno del Estado de Veracruz.