Se combate corrupción en expedición de licencias de autotransporte en Río Blanco

José Carlos Gilbert Peña, director del Centro de Capacitación del Autotransporte número 32 de Río Blanco Veracruz, reconoció que son menos los casos donde se les pedía dinero para otorgarles el examen médico que pide la SCT para su licencia, pues antes por una cantidad que tenían que entregar, les reportaban a los choferes sin enfermedad.En entrevista añadió que ahorita están siendo canalizados los conductores del Autotransporte al hospital Escudero en Orizaba. "Es el nosocomio avalado por parte de la SCT, no hay corrupción. El examen médico vale alrededor de 2 mil 500 pesos. Si tienes algún problema de sobrepeso o glucosa elevada te dan tratamiento, no están cerrados y antes se acostumbra que si estabas enfermo debías de dar un ‘moche’ pero ahora ya no".De igual forma comentó que hay una prórroga hasta marzo del siguiente año, para ponerse al corriente en el trámite de su licencia, todos aquellos que no cumplieron este año y el pasado. "No se da abasto la autoridad de tramitar las licencias y es que no habían en su momento clínicas autorizadas, pero ya las hay".Agregó que ha hecho un buen trabajo CANACAR y el gobierno con el tema de las prórrogas, "pero seguimos trabajando con los operadores que tienen las licencias vencidas y no tenemos ningún problema con la autoridad ni con las aseguradoras ni con los clientes".