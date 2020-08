Se combatirá a supuestas autodefensas, advierte Gobierno de Veracruz

Que no se confunda a la ciudadanía; probables grupos delincuenciales se quieren hacer llamar auto defensas y engañar a la población, diciendo que están en contra de actos ilícitos, cuando su actuar es todo lo contrario, refirió el Secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, al señalar que el único que realiza acciones de seguridad para resguardar a la población, es el Estado.



Durante entrevista, el encargado de la gobernabilidad en Veracruz aseguró, de nueva cuenta, que no opera ningún grupo de los denominados “autodefensas” en Veracruz.



En este sentido dijo que las imágenes y el vídeo que circula en redes sociales no son de grupo de auto defensas.



Al respecto, Cisneros Burgos advirtió que cualquier situación de este tipo se enfrentará con la aplicación de la Ley, ya que, aseguró que no habrá impunidad en el territorio estatal.



“En Veracruz y menos en esa parte de autodefensas y si vuelve a presentarse algún grupo como ese, que fue momentáneo y se le dio seguimiento inmediatamente la semana pasada, van a conocer que en Veracruz estamos dispuestos desde ya, hacer cumplir la Ley, los tiempos de impunidad se acabaron y si aparece ese grupo o cualquier otro, va a conocer que en Veracruz tenemos una verdadera disposición porque se acate la ley”, advirtió.



Señaló que el Estado trabaja en las acciones y estrategias que permitan que, en el territorio estatal, se mantenga un estado de tranquilidad y certeza para la ciudadanía.



“En Veracruz vamos a regresar a un estado de tranquilidad más temprano que tarde y cómo va a ser esto, con bienestar, pero también con el cumplimiento preciso de la ley”, expuso.



Sobre el presunto Frente Nacional de Autodefensas que apareció en la región de Acultzingo y aseguran que ya operan en Veracruz, Cisneros Burgos insistió que no son originarios del Estado, por lo que no se permitirá ningún tipo de situaciones de este tipo en la entidad.



“Se combatirán con todo el peso de la Ley y en coordinación entre tres órdenes de gobierno”.



Y es que recordó que en aquella ocasión, hace una semana, participaron en el operativo las fuerzas federales, la Guardia Nacional, la SEDENA, la Policía Federal y la Secretaría de Seguridad Pública, “tanto el gobierno federal, como el gobierno del Estado estamos convencidos que es cumpliendo con la ley todos, como vamos a regresar más pronto a un estado de bienestar para todos”, finalizó.