Se completará esta semana esquema de vacunación a todos los sectores de Omealca

Este lunes y martes en Omealca se aplica la segunda dosis de la vacuna antiCOVID de AstraZeneca para el grupo etario de 40 a 49 años y con ello, quedará concluido el esquema de vacunación de todos los sectores de la población contemplados para la inmunización, incluidos los mayores de 18 años de edad.



Pese a ello, el Alcalde Pedro Montalvo, reconoció que el municipio no está al 100 por ciento vacunado, en virtud de que todavía hay personas que no tienen la vacuna por cuestiones de enfermedad o porque no lo han querido hacer, a ellos, pidió que recapaciten.



“Hoy ya no está en duda que si nos toca esa porquería (el Coronavirus) podemos perder la vida”.



Expuso que después de mañana martes habrá otras opciones de vacunación en municipios aledaños a Omealca, por lo que ofreció que el Ayuntamiento los puede trasladar.



Solamente estando vacunados, agregó, para fin de año se podrán sentar a la mesa en familia y agradecer que sus integrantes están presentes.



“Que no seas esas fiestas para recordar quién pudo haber estado y por no haberse cuidado, ya no está. La vida es lo más valioso que tenemos”, enfatizó.



El Alcalde exhortó a las personas de 40 a 49 años de edad que ya tienen la primera dosis de la vacuna astrazeneca, acudir al módulo de vacunación que está instalado en la Escuela Primera “Ignacio Allende” de la cabecera municipal, en horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde.