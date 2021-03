Se complica abrir más Bancos del Bienestar; faltan cajeros automáticos, revela AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que debido a la falta de cajeros automáticos en el país, en junio se inaugurarán menos Bancos del Bienestar que los planeados, pues de contemplarse mil, serán ahora alrededor de 880.



De acuerdo al mandatario, ocurre una situación similar con los apoyos que se pretendían entregar para personas damnificadas por inundaciones en Tabasco y otras zonas, pues ya no hay capacidad en plantas mexicanas para producir más electrodomésticos, razón por la cual habrá un retraso con la ayuda.



“En junio vamos a inaugurar ya mil (Bancos del Bienestar) en distintos pueblos del país, un poco menos, como 880, porque me han informado de que se están consiguiendo cajeros porque son tantos los cajeros que no hay en el mercado los equipos que se requieren, es un poco lo que sucede con los enseres”, dijo durante su visita a Las Choapas, en el sur de Veracruz.



