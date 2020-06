Se complica instalación de cuartel de Guardia Nacional, en Orizaba

Debido a que son muchos los requisitos que pide la Guardia Nacional para poder instalar un cuartel en Orizaba, no se ha concretado este proyecto, reconoció el alcalde Igor Rojí López.



El Edil explicó que la corporación ha enviado oficios solicitando al Ayuntamiento apoyo con un predio de al menos cinco hectáreas, además, solicitan que esté pavimentado, urbanizado, con drenaje, agua potable, iluminación; prácticamente con todos los servicios municipales.



“Esas cinco hectáreas las piden con una barda, por eso no se ha llegado a localizar un predio así en Orizaba. Yo he platicado con la gente de la Guardia Nacional que viene a Orizaba y les digo que la ciudad no tiene reserva territorial así como para tener este tipo de infraestructura para esas instalaciones. Lo más cercano que tenemos es la zona de los mega campos que el Gobierno el Estado dio para los campos de fútbol pero no hay servicios básicos”.



Cuestionado en referencia a la exigencia que hicieran pobladores de Mariano Escobedo, quienes fueron desalojados hace un mes del Centro Integral de Justicia por estar manifestándose e iniciar agresiones contra los elementos policiales, dijo el munícipe que este caso es complicado porque no sólo participó la Policía Municipal sino también otras corporaciones.



“Había cerca de 350 elementos en ese operativo, nos responsabilizamos por lo que pudo haber sucedido a través de nuestros elementos pero debe haber una investigación a fondo de lo que sucedió y tomar medidas pertinentes. En cuanto al diálogo, podríamos en cualquier momento platicarlo pero sí te digo que no fue responsabilidad de Orizaba el operativo, nuestra Policía sólo fue como coadyuvancia”.