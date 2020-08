Se complicó a orizabeños ubicar canales para clases en línea, este lunes

Padres de familia en el municipio de Orizaba señalaron que este primer día de clases se vivió un caos pues no encontraban los canales de televisión que anunciaron las autoridades educativas y los contenidos que se ofrecieron fueron los mismos que se transmitieron el ciclo escolar pasado, ya que no hubo cambio de contenidos, aunque ellos lo denominaron “repaso”.



La señora Jessica, madre de Diego, alumno que este lunes inició el segundo grado de secundaria, comentó que desde la mañana fue un caos pues no pudieron ubicar los canales que dio la autoridad educativa y lo mismo le ocurrió a otros padres de familia, aunque finalmente los encontraron en televisión de paga.



Agregó que además fue una decepción para su hijo ver que la nueva clase era la misma que recibió el ciclo anterior, pues no se renovaron contenidos, sino que se transmitieron tal cual, por lo que incluso, aunque iban dirigidos a segundo grado, los maestros decían “primero”.



Mencionó que algo que notó fue que los contenidos se podían ver únicamente por televisión de paga, no en la abierta, lo que sin duda será un problema para muchos padres de familia que solo pudieron dar a sus hijos un celular con datos, pues a través de YouTube se pueden ver los canales también, pero el consumo de datos es muy alto.



Por su parte, la señora Verónica explicó que para su hija y su yerno es complicado, porque los dos trabajan, entonces antes dejaban a su hijo en la escuela y se iban a laborar, pero ahora alguien debe estar al pendiente de que el niño tome su clase.



En esto coincidió la señora Alejandra, quien comentó que esa parte “también se me complica”, porque trabaja y este primer día lo pidió, pero este martes regresa a trabajar, por lo que le pidió el apoyo a una hermana que tiene que estar también pendiente de su hija.