Se complico rescate de alpinista en el Pico de Orizaba

Por complicaciones del clima y el terreno, el rescate del alpinista que resultó lesionado al escalar el Pico de Orizaba se pospuso y será hasta esta tarde cuando lo bajen, indicó José Luis Estrada, coordinador nacional de la Brigada de Socorro del Rescate Alpino.Indicó que fue un grupo de tres guías los que llegaron al alpinista de 35 años y originario de Puebla, quien presentaba una probable fractura en la extremidad izquierda, pero debido a las condiciones ya no pudieron bajar, por lo que se quedaron a una altura de 5 mil 100 metros sobre el nivel del mar.Agregó que a las 10:30 de la mañana lograron hacer contacto con ellos integrantes de la Brigada de Socorro del Rescate Alpino para iniciar el descenso y a las 12:30 llegaron al albergue de Piedra Grande, para finalmente hacer el traslado del masculino a las 13 horas en unidades 4x4 hacia Zoapan y así trasladarlo al hospital.El coordinador nacional de la Brigada de Socorro del Rescate Alpino invitó a la población en general a que si no tiene la preparación necesaria no acuda al volcán, pero si lo hace, al menos lleve ropa abrigadora; botas, porque los tenis no sirven, bufanda, gorro, suficiente hidratación, chocolates y dulces.Mencionó que sufrir una lesión en esa zona es sumamente doloroso porque las extremidades se congelan, por lo que si alguien desea escalar una montaña debe tener tanto la preparación como el equipo necesario.Reconoció que cuando ocurre un accidente quieren tomarse la foto pero pocos son los que realmente suben porque saben a las condiciones a las que se enfrentan.