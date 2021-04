Se compromete María Estela Salas a apoyar a atletas desde la Cámara de Diputados

La candidata de Fuerza por México (FXM) a la Diputación Federal por el Distrito 10 de Xalapa Urbano, María Estela Salas Marín, se comprometió a devolver los fideicomisos a los atletas de alto rendimiento que en 2020 fueron extinguidos por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien señaló que se prestaban para la corrupción.



Y es que dijo que los apoyos que recibían los deportistas a través de estos mecanismos de financiamiento les permitían seguir entrenando y posteriormente, al retirarse, recibir una beca vitalicia por haber sido de alto rendimiento, beneficios que ya no tienen.



“Tenemos que cobijar a los atletas y ver lo que hay en el fideicomiso. No tan sólo los de los atletas, sino en todos los fideicomisos. Nosotros seguimos de pie, el deporte es fundamental, es salud, es vida, el deporte va por delante”, comentó en entrevista para Alcalorpolítico.com y Teleclic.tv.



Sostuvo que con la eliminación de estos apoyos, el perjudicado es el atleta, que muchas veces no dice nada porque es señalado si se atreve a denunciar.



“Tú como atleta no puedes decir mucho, porque entonces vienen sobre ti. Pero sí estamos conscientes de que no hemos tenido todo el apoyo, no es como se dice. Pero sabemos que como atletas debemos exigir. El problema es que ya es la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), entonces creo que hay muchos desvío, no cuadran sus cuentas y el perjudicado es el atleta”, expresó.



La candidata expuso que ante esta falta de recursos, los deportistas tienen que ver la manera de cómo solventar los gastos, citando su caso, que tiene un viaje programado a Estados Unidos y otro para Italia, que prefiere posponer y dedicarse a la campaña para lograr la curul en el Congreso de la Unión.



Salas Marín añadió que casi siempre solventan la carencia de recursos con el apoyo de la familia, a la que calificó como la “base principal” de un atleta, además de los amigos y parientes de “buen corazón”, que les colaboran con dinero para sufragar los gastos en las competencias.



Atletas no son reconocidos



La atleta paralímpica destacó que llegó a Xalapa a los 13 años, donde encontró un “gran espacio” para poder desarrollarse deportivamente en el Atletismo, luego de buscar rehabilitación.



Esta aspirante, quien fue la primera mujer en condiciones de discapacidad que logró darle a Veracruz medallas de oro y de plata y de tener un récord mundial, lamentó que a los atletas se les apoye y se les reconozca cuando ya tienen un estatutos deportivo y no desde el inicio de su carrera.



Además, aseguró que no quiere que las próximas generaciones deportivas pasen por lo que ella pasó: discriminación, falta de apoyos y cierre de puertas por parte de los autoridades gubernamentales.



“Vamos a trabajar por eso, porque el atleta se sienta seguro, se sienta cobijado. Es un paso muy duro como adulta porque tienes que estudiar, trabajar y si quieres seguir siéndolo una de las dos: estudias o trabajas o te dedicas al deporte”, lamentó.



Por ello, reiteró que es importante que la ciudadanía sepa que se tiene que impulsar el deporte, a los estudiantes y su vida deportiva, “no tenemos que abocar todo esa parte y hacerlos de un comienzo”.



Consideró que los 10 mil pesos que reciben los atletas entre las becas estatal y federal no son suficientes para poder cubrir todos los gastos de uniformes, alimentación y los que se requieran para su entrenamiento diario.



“Estamos pasando por una situación difícil pero todos. Va a haber muchas oportunidades. Con el voto de la gente, con la confianza que me brinde vamos a hacer algo y creo que lo vamos a hacer bien”, aseguró al agradecer a Fuerza por México por postularla a la Diputación Federal.



De llegar a la Cámara de Baja del Congreso de la Unión, aseveró que también se abocará a trabajar por los sectores de la Salud y Social.



Campaña sin recursos



Asimismo, refirió que al ser Fuerza por México un instituto político de reciente creación tiene pocos recursos, por lo que la campaña la está realizando con su propio dinero “y con amor a mi gente y comunidades”.



“Estamos realizando campaña a través de Facebook, o través de las plataformas que hay. Sí nos hemos reunido con pocas personas pero nada más, por lo cuidados de la pandemia que tenemos que hacer”, explicó.



La candidata por Xalapa Urbano añadió que está disfrutando la campaña porque le ha permitido estar en contacto con la gente y conocer sus necesidades.



“La gente me ha recibido muy bien, me ha estrechado su mano. Me han comentado: ‘vamos a ganar, ‘estamos contigo’, ‘nos identificamos contigo’, ‘eres una mujer valiente a pesar de ser una persona con discapacidad’. Pero sé que soy una persona valiente y que tengo el derecho de demostrarle a la gente que podemos hacer cosas grandes”.



En este sentido, recalcó que el sector social al que pertenece había sido olvidado pero ahora le están dando la oportunidad de poder contender en las elecciones y de tener representación en el parlamento federal.



“Hacen falta muchísimas políticas públicas, nos hemos topado con muchos problemas, vas a un centro comercial y te encuentras que está todo ocupado (estacionamiento), en Walmart de Arco Sur, me tuve que estacionar fuera de los espacios (para discapacitados)”, señaló.



Para ella, hace falta crear más consciencia en la ciudadanía sobre el respeto a los derechos de estas personas y también construir infraestructura que les dé acceso a lugares como baños, o que les permita circular en las calles de la Capital, caracterizada por subidas y bajadas.



“Es difícil para una persona con discapacidad salir a la calle porque no hay tanta visibilidad para ellas. Estamos olvidados. Pero primero Dios todo eso se va a componer, se va a generar y lo vamos a hacer muy bien”, reiteró.



Comentó que de llegar a la Cámara de Diputados, impulsará iniciativas en favor de este grupo vulnerable, ya que criticó que muchas iniciativas de Ley que se han presentado se quedan archivadas.



“Necesitamos platicar y tomarnos de la mano y hacer una buena estructura para que no empecemos a tambalear (…) me voy a enfocar en las personas vulnerables, en los atletas también porque se sienten desprotegidos”, manifestó en la entrevista.