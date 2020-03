Se compromete Pérez Astorga a analizar el retiro de la caseta de Fortín

El senador Ernesto Pérez Astorga prometió a empresarios que trabajará por resolver el problema del muro que representa la caseta de peaje de Fortín de las Flores. Sus propuestas son las que una y otra vez le han dado al sector desde hace 15 años que tienen la lucha por el retiro de ésta.



La tarde de este 2 de marzo, el legislador se reunió con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) zona Córdoba-Orizaba, ahí los escuchó con sus propuestas pero al final sólo ofreció que buscará hacer estudios sobre lo que significaría dividir el cobro de la caseta de Fortín, un 75 por ciento a la caseta de Esperanza, Puebla y el 25 por ciento a la de Cuitláhuac.



En rueda de prensa, el Senador indicó que existe un compromiso del gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez y él como representante popular le está dando seguimiento. "Estoy tratando de entender cuáles serían las alternativas: si se elimina y se cobra en las dos casetas la de Esperanza y Cuitláhuac o se reubica".



Agrego que también se debe considerar el tema de la ampliación del Puerto de Veracruz y es que en este momento, mil 600 tráileres salen del Puerto de manera diaria y pasan por esa caseta.



"Es una gran cantidad que pasa por esta carretera pero con ese número de camiones está al 25 por ciento, lo que revela que saldrán en el futuro 6 mil contenedores y hoy en día es un caos. No es nada más la caseta, sino que se tiene que pensar en más carriles, libramientos y por su puesto, en tener casetas con mayor número de dispositivos de cobro porque se nos congestionan".



Añadió que el mandatario tenía como idea reubicar la caseta pero al día de hoy lo ideal es eliminarla y prorratear en las otras dos casetas. Por eso se buscará hacer un estudio, pues el legislador dijo que cada una tiene fideicomisos y compromisos y no se quiere dañar las finanzas de la Federación.



A pregunta expresa de cuándo podría haber un avance en este tema, Pérez Astorga dijo que no se sabe porqué se tienen que efectuar diversas acciones para resolver el tema. "Trataremos de agilizar que todas las casetas tenga el telepeaje. Voy a solicitar la información de cuánto se paga en Fortín para saber cuál sería la afectación en ingresos".