Se confinan mandos de la policía municipal positivos a COVID, en Ixhuatlancillo

Debido a que resultaron positivos a COVID, el primero y segundo comandante de Ixhuatlancillo mantienen confinamiento domiciliario, informó Benito García Luna, director de la corporación.



Mencionó que al momento el resto de los elementos se encuentran laborando con normalidad y ninguno presenta síntomas.



Comentó que de ser el caso, se les enviaría de inmediato con el médico para que se determine si pudieran ser sospechosos y en ese caso tomar las disposiciones necesarias para resguardar su salud.



Indicó que los policías en todo momento mantienen sus medidas preventivas, por lo que se espera que no se den más casos y de ser así, ante un posible brote, se notificaría a la Secretaría de Seguridad Pública para que tomara el control de la seguridad mientras el personal se repone, como ocurrió con Mixtla de Altamirano.



Recordó que si bien se está actualmente en semáforo naranja, eso no significa que ya la gente puede dejar de tomar sus medidas preventivas, por lo que los invitó a usar su cubrebocas en cuanto salen a la calle, además de mantener la sana distancia y limpiarse constantemente las manos.



Agregó que mientras las autoridades en el estado no determinen que ya se pueden levantar esas previsiones, ellos seguirán saliendo los fines de semana a la entrada del municipio para repartir cubrebocas y gel, así como desinfectar vehículos.