Se confirman 122 mil 893 casos acumulados de COVID-19 en Veracruz

La Secretaría de Salud (SS) confirma 122 mil 893 (+82 nuevos) casos de COVID-19 acumulados en Veracruz, de 265 mil 181 estudiados.Tocante a contagios más recientes, se consideran activos 278 positivos y 236 sospechosos. En lo que va de la emergencia sanitaria ya son 108 mil 045 pacientes recuperados y permanecen en vigilancia 274.La dependencia contabiliza 14 mil 574 (+15 nuevos) fallecimientos, de los cuales 8 mil 862 han sido de hombres y 5 mil 712 de mujeres; asimismo, reporta 129 mil 213 resultados negativos y 13 mil 075 sospechosos acumulados.Semáforo de Riesgo EpidemiológicoCon base en el indicador epidémico de la Federación, del 15 al 28 de noviembre Veracruz continuará en color verde por tercera ocasión consecutiva; a nivel estatal queda de la siguiente manera:Amarillo (riesgo medio): 53 municipios.Verde (riesgo bajo): 159 municipios.Afortunadamente ya no hay demarcaciones en rojo (riesgo máximo) y naranja (riesgo alto); de ahí que el exhorto es a mantener los protocolos sanitarios.Plan de Vacunación para RezagadosLos mayores de 18 años que no acudieron por su inyección cuando correspondía, tienen que presentarse de 08:00 a 13:00 horas en los módulos instalados por la Brigada Correcaminos:13 de noviembreCoyutla, Ilamatlán y Tlalixcoyan: cabeceras municipales.14 de noviembreAtzalan: cabecera municipal y localidades Cuatro Caminos, Almanza, Cueva Santa, El Fortín y Campamento.Cazones: cabecera municipal.Minatitlán: cabecera municipal y varias localidades.A su vez, el titular de la SS, Roberto Ramos Alor, instó a no bajar la guardia e invitó a participar en las jornadas de vacunación para rezagados; así como a registrar en la plataforma nacional a los menores con comorbilidades.Subrayó que es de suma importancia inculcar entre los escolares el uso correcto del cubrebocas, aseo de manos con gel antibacterial o agua y jabón, además de guardar la sana distancia incluso con los amigos.Consulta el Semáforo Epidemiológico y el Plan de Vacunación por municipio en http://coronavirus.veracruz.gob.mx; en caso de síntomas, llama al 800 012 3456 y asiste al hospital por algún evento de gravedad.¡Vacúnate contra el COVID-19!