Se confirman 41 nuevos contagios de COVID-19 para Veracruz en 24 horas

La Secretaría de Salud (SS) confirma que en las últimas 24 horas hay 123 mil 543 (+41 nuevos) casos de COVID-19 acumulados en Veracruz, de 270 mil 391 estudiados.Entre los contagios más recientes, son considerados activos 180 positivos y 225 sospechosos. En lo que va de la emergencia sanitaria ya suman 108 mil 623 pacientes recuperados y permanecen en vigilancia 178.La dependencia contabiliza 14 mil 742 (+ 3 nuevos) fallecimientos, de los cuales 8 mil 955 han sido de hombres y 5 mil 787 de mujeres; además, reporta 133 mil 816 resultados negativos y 13 mil 032 sospechosos acumulados.A fin de completar su esquema con la segunda dosis, las personas de 18 a 29 años deberán acudir a los módulos de Poza Rica del 27 al 30 de noviembre y en Acayucan este sábado 27, último día.Mañana sábado arrancará la inmunización, de 08:00 a 18:00 horas, en los siguientes municipios:27 de noviembreMartínez de la Torre.Del 27 al 29 de noviembreBoca del Río.CórdobaVeracruz.Del 28 al 30 de noviembreOrizaba.San Andrés Tuxtla.Tuxpan.Plan de Vacunación para RezagadosCon la intención de prevenir un aumento en las transmisiones, la población que por algún motivo no se ha inoculado todavía puede hacerlo en los municipios de Mariano Escobedo y Tatahuicapan de Juárez este 27 de noviembre, de 08:00 a 13:00 horas.Para abordar lo concerniente a la inmunización del personal docente, el secretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Escobar García, participó con las autoridades sanitarias en el mensaje de hoy, al tiempo de agradecer que el magisterio fuera tomado en cuenta pese a no ser precisamente un grupo de riesgo; no obstante, ello obedeció al apremiante regreso a las aulas.“Se volvió indispensable, ya que la población estudiantil demandaba el retorno a clases para reanudar el aprendizaje integral al que estamos acostumbrados”, expresó.Reiteró que el biológico CanSino (unidosis) es eficaz y seguro -aunado a las medidas ya conocidas- de tal manera que si algún maestro presentara síntomas recibirá atención inmediata. También exhortó a aquellos no vacunados a participar en las jornadas para rezagados.A su vez, el titular de la SS, Roberto Ramos Alor, confirmó que a quienes les fue suministrada la CanSino pueden estar seguros de que están desarrollando anticuerpos de alta protección y que hasta el momento la Organización Mundial de la Salud no indica una segunda aplicación.Señaló que los fallecimientos actuales de personas vacunadas y que posteriormente contrajeron COVID-19 están asociados a las comorbilidades, pues se trata de pacientes cuyo sistema inmunológico está mermado por enfermedades graves: diabetes, hipertensión, obesidad, cáncer, VIH, entre otras.En tanto, el director de Protección contra Riesgos Sanitarios, Bartolo Avendaño Borromeo, detalló que los biológicos distribuidos en la entidad son Pfizer, CanSino, AstraZeneca y Sinovac; evidencias científicas demuestran que todos son efectivos, además de que la Secretaría cuenta con un equipo de científicos dedicados a investigar la respuesta inmunológica que ofrecen.Conoce a detalle cuándo y dónde recibir el biológico anticoronavirus ingresando a http://coronavirus.veracruz.gob.mx. No descuides las medidas del Semáforo Epidemiológico, en caso de síntomas llama al 800 012 3456 y acude al hospital por algún evento de gravedad.¡Vacúnate contra el COVID-19!