Se conmemora este sábado centenario del natalicio del escritor Ray Bradbury

Este sábado 22 de agosto, a las 18:00 horas se trasmitirá la mesa “100 años con Bradbury”, organizada a nivel Latinoamérica para celebrar la vida y la obra de uno de los grandes autores de ciencia ficción, el sello “Minotauro “se ha dado a la tarea de editar de nueva cuenta los libros del autor en su Biblioteca Ray Bradbury.



La transmisión está organizada por el Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC) como socio estratégico de Grupo Planeta México, que continúa en la difusión de diferentes novedades editoriales y actividades en el Estado de Veracruz a través de Facebook Live desde la página de FB @IVECferias.



A través de Grupo Planeta México, los lectores podrán encontrar no sólo los títulos más conocidos, como Fahrenheit 451, Crónicas marcianas o La feria de las tinieblas; sino también otros títulos como El verano del adiós, Ahora y siempre, Las doradas manzanas del sol y El árbol de las brujas. La mesa en cuestión contará con la participación de la escritora, productora y locutora mexicana Kirén Miret, el escritor chileno Francisco Ortega y la escritora y traductora argentina Flavia Pittella.



Abordarán la vigencia del autor estadunidense y su influencia en la cultura pop, además de la importancia que su obra ha tenido en sus respectivas carreras, como lectores y como autores.



Ray Bradbury (Waukegan, Illinois, 22 de agosto de 1920-Los Ángeles, 5 de junio de 2012) fue un ávido lector en su juventud. A comienzos de los años 40 vendió sus primeros trabajos a revistas. Entre novelas, colecciones de cuentos, poemas y obras de teatro, publicó más de 30 títulos.



También Bradbury desarrolló una amplia actividad en el mundo del cine y la televisión, en la que destaca su labor como guionista de la película de John Huston Moby Dick (1956). Algunas de sus obras han sido adaptadas para los programas de televisión The Twilight Zone y el Ray Bradbury Theater.



En 1989 fue nombrado Gran Maestro de la Asociación de Autores de Ciencia Ficción Norteamericanos (SFWA) y en 1999 fue incluido en el Science Fiction Hall of Fame por toda su carrera. Este 22 de agosto se cumplen exactamente 100 años de su nacimiento.



Sigue la transmisión por Facebook Live este sábado a las 18:00 horas por la página de Facebook @IVECferias. Te invitamos a visitar la página web www.IVEC.gob.mx para conocer todas las actividades programadas durante este mes.