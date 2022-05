Se contratará inmediatamente y con mejores sueldos a médicos especialistas: AMLO

Al agradecer al gobierno cubano su apoyo para la contratación de 500 médicos cubanos, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que el martes 24 de mayo se dará a conocer la convocatoria para ocupar las plazas de médicos especialistas que son necesarias y se comprometió a que se contratará de manera inmediata y "con los mejores sueldos".En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal señaló que en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) por años se repiten las convocatorias y las plazas no son ocupadas."Qué bueno que se da esta polémica, porque el martes próximo vamos a dar a conocer las plazas que están disponibles en todos los lugares donde hacen falta médicos y se abre la convocatoria. No está de más decirles que en el Seguro Social y en el ISSSTE se repiten y se repiten las convocatorias para especialistas por años y no son ocupadas. Vamos a dar a conocer aquí el martes, con el compromiso de contratación de inmediato, a todos los médicos, con los mejores sueldos"."Si estamos haciendo lo de Cuba es porque necesitamos los médicos y le agradecemos al pueblo de Cuba, al gobierno, a los médicos cubanos por su solidaridad", sostuvo.