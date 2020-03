Se controla pandemia o sistema de salud colapsa, señala Alcalde de Coatepec

El municipio de Coatepec busca controlar los contagios de COVID-19 entre la población, pues no cuenta con los suficientes hospitales para recibir a un gran número de enfermos y el sistema de Salud podría colapsar, advirtió el alcalde Enrique Fernández Peredo.



Por ello, informó que mantendrán una reunión en próximos días con representantes de la Jurisdicción Sanitaria V, donde recibirán mayor información sobre la contingencia pero donde también aprovecharán los ediles coatepecanos para pedir apoyo en este tema de salud.



“Tenemos coordinación con el sector salud, por el momento no hemos recibido quejas por falta de insumos. Nos han comentado de supuestos casos en Coatepec por coronavirus pero ninguno confirmado, nos están convocando el jueves la Jurisdicción, lo que pedimos y buscamos contener con las no salidas de la gente es que no se desate la pandemia en Coatepec y que no tengamos hospitales para recibirlos, podría colapsar el sistema de salud y hay que evitarlo”, dijo.



Por otra parte, el Edil aprovechó para informar que el servicio de limpia pública se disminuirá de dos veces por semana a una vez, además de que resaltó que las áreas que continúan laborando son la Tesorería, Registro Civil, Seguridad Pública y Protección Civil.



“Tesorería sigue brindando los servicios con menos personal, Registro Civil, los inspectores de Comercio, Protección Civil, Seguridad Pública y los ediles no podemos dejar de estar pendientes de la crisis, tenemos que hacer acuerdos y tomar decisiones”, concluyó.