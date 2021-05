Se cumplen 10 años de la desaparición de 4 jóvenes en Poza Rica

Desde hace 10 años que desaparecieron cuatro jóvenes cuando se divertían y cenaban en la avenida 20 de noviembre, de Poza Rica, sin que sus familiares tengan avances de investigación por la Fiscalía General del Estado (FGE) y solo con apoyo del colectivo “María Herrera” han estado logrando indicios.



Tras acudir a un recorrido recreativo por la tradicional feria de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) que se realizaba en la parte norte de la ciudad, dos jóvenes amigos acudieron a la avenida 20 de Noviembre para cenar en una taquería, donde fueron vistos por última vez.



Sus madres forman parte del colectivo de personas en búsqueda “María Herrera” y no han descansado para localizarles, ya que al mismo tiempo junto con Iván Eduardo Castillo Torres y Pedro Alberto Gayosso Martínez, desaparecieron también Jaqueline Jiménez Estrella y Jenny Isabel Jiménez Vázquez.



Los cuatro jóvenes desaparecieron por la noche del 25 de mayo, y de acuerdo con los familiares, acusaron a elementos de seguridad de la ex Policía Intermunicipal Poza Rica-Coatzintla-Tihuatlán (PIPTC) que los pudieron privar de su libertad.



Claman las dos madres de familia que la Fiscalía General del Estado les rinda un informe de los avances, no hay indicios de los posibles responsables.



Los datos que los familiares han obtenido son por cuenta de sus bolsillos y con el apoyo de otros familiares que participan en el colectivo.



Por cada conmemoración de personas desaparecidas en Poza Rica, los familiares en búsqueda realizan los pronunciamientos frente al árbol de la esperanza, que decoraron con imágenes de sus seres amados, instalado frente al Palacio Municipal, como recordatorio que la lucha continua hasta que el gobierno se los devuelva.