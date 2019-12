Se cumplen 15 años de la broma de la cartera en el Parque Juárez, en Xalapa

La broma de "la cartera con billetes" cumplió este sábado, 28 de diciembre, sus primeros 15 años de engañar a 'inocentes', con una cartera repleta de billetes olvidada en el Parque Juárez.



La trampa la ideó Pablo Castro Velazco, asesor de calzado en dicho espacio recreativo, en donde cada Día de los Santos Inocentes coloca a propósito la billetera atiborrada de dinero de fantasía.



"Cada año hacemos el día más ameno para cotorrear un rato, pero sin molestar a nadie, aunque luego hay gente que se molesta, pero no pasa de allí, se les explica el porqué de la broma, se agachan con la ilusión de encontrar dinero y se les hace burla, pero sanamente, sin faltar el respeto", expresó.



Con los años, mejoró la estafa, al grado de clavar la cartera al piso del parque, para poner en evidencia a la víctima y de paso, evitar el robo de los billetes falsos.



"Si no se la roban ¿y luego qué hacemos?", festeja en tono de broma.



Relató que en la broma no sólo cae el peatón, sino incluso, los propios guardianes de la ley.



Sin embargo, cada año bajó la afluencia de "caídos", principalmente porque el xalapeño ya conoce de trecho a trecho la trampa de los boleros.



La broma requiere de mucho humor, porque cuando una 'inocente palomitas' se acerca a inspeccionar el valor de la cartera, los betuneros sueltan un sonoro "¡Ehhhh!".