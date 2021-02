Se cumplen 2 años del secuestro del exalcalde de Tequila Sergio Domínguez Cid

Al cumplirse dos años de su secuestro, familiares y amigos del exalcalde de Tequila, Sergio Heriberto Domínguez Cid, se reunieron en su domicilio para hacer oración y pedir que Dios ilumine a las autoridades que llevan este caso.



Eugenia Cid, madre del expresidente municipal, refirió que el 19 de febrero del 2019 su hijo se dirigió a la localidad de Xalxocotla, en este mismo municipio, para dar clases en la escuela en la que laboraba, ya que era maestro de profesión.



Sin embargo, en el camino fue interceptado por sujetos armados que se lo llevaron.



Esos delincuentes hicieron exigencias económicas a su familia, mismas que, aunque se cumplieron, no generaron que se liberara al profesor y es la fecha en que no hay indicios de su paradero.



“Se cumplen ya dos años del secuestro de mi hijo Sergio Heriberto Domínguez Cid. Hace dos años que ya no está con nosotros, y lo peor, no sabemos nada de él. Fue secuestrado, pero jamás fue liberado, pese al cumplimiento de las peticiones de los secuestradores. Hoy con dolor observamos el paso del tiempo, sin que aún se sepa nada de Sergio, sólo tenemos el recuerdo de su forma de ser, trabajador, honesto”, indicó su madre.



La señora mencionó que este 19 de febrero, a las 16:00 horas, en su domicilio hicieron oración para pedir que Dios ilumine a las autoridades y puedan encontrarlo.