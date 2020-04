Se cumplen 8 años del asesinato de Regina Martínez; todavía claman justicia

A 8 años del asesinato de la periodista Regina Martínez Pérez en Xalapa, el delegado del Gobierno Federal, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, dijo que nunca quedó satisfecho de cómo se llevaron las investigaciones.



En entrevista en la plaza Lerdo —que fue nombrada “plaza Regina” por algunos tras el crimen contra la corresponsal de Proceso—, el funcionario señaló que muchas veces las investigaciones de agresiones y asesinatos a periodistas en el Estado desde hace varios años, no han dejado conformes a los familiares.



"Regina no es la única, son decenas en Veracruz que han sido lastimandos desde las cuentas de Miguel Alemán y los subsecuentes, inclusive a los actuales. Si las investigaciones en cualquiera de los casos no deja satisfecha a la familia, al gremio y a la sociedad de nada sirve, por eso estamos hoy aquí. En el caso de Regina, nunca quedamos satisfechos, al menos yo, de cómo se manifestó esa investigación".



Así también, consideró que aún continúan exigiendo justicia por la periodista, ya que todo el proceso con la detención de un presunto responsable, no dejó claro dicho asesinato.



"En la investigación supuestamente se atrapó a un autor material pero nos dejó a todos con la duda, por eso seguimos exigiendo justicia".



Respecto a la situación actual que impera en el gremio periodístico, descartó ser crítico del actuar de la Fiscalía, sino lo único que exige es justicia por Regina y los demás asesinatos de comunicadores.



Es preciso recordar que hoy se cumplen ocho años de que la periodista fue asesina en el interior de su domicilio, donde fue ultimada con la jerga de su propio baño, delito que hasta la fecha sigue con muchas inconsistencias.