Este miércoles 27 de mayo se cumplen 9 meses de la masacre en el bar "El Caballo Blanco" de Coatzacoalcos, sin que se haya resuelto hasta el momento por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).El sitio que no volvió a operar tras el asesinato de 31 personas el 27 de agosto de 2019, hasta el día de hoy continúa acordonado y abandonado.Una patrulla de la Policía Municipal resguarda el lugar las 24 horas, pero de nuevas investigaciones o recolección de indicios no se ha sabido nada.El área de la entrada está bloqueada al paso peatonal y ahí se pueden observar restos de veladoras y flores que en algún momento los familiares dejaron en memoria de los caídos, además se ve también maleza que ha crecido con el paso del tiempo.A menos de un año ya existen algunos rumores que en este lugar “espantan”, personas han escuchado desde música, ruidos de destrozos y hasta gritos de auxilio.“Yo he estado aquí enfrente en una camioneta y me la golpean y volteo a ver y no es nadie, si se escuchan diferentes ruidos al interior, pero nadie que no sean las autoridades ha podido ingresar”, comentó una persona de manera anónima.Con la llegada del coronavirus y las reestricciones de salir y el paro de actividades en las diferentes dependencias, no se sabe hasta cuándo se podrían reanudar las indagatorias y dar por fin con los responsables.En diciembre pasado, cuestionada sobre el caso, la encargada de la Fiscalía de Veracruz, Verónica Hernández, aclaró que el crimen ya no era investigado por autoridades locales.“Lo de Caballo Blanco es algo que ya no me corresponde, lo absorbió la Fiscalía General de la República, ya no está en manos del Estado”, dijo en aquel entonces