Se cumplió con vacunación COVID-19 a todos los mexicanos: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que ya se cumplió el compromiso de vacunar contra el COVID-19 a los mexicanos mayores de 18 años, al menos con una dosis.“Hay una buena noticia, ya se cumplió con el compromiso de aplicar cuando menos una dosis a todos los mexicanos, mujeres y hombres mayores de 18 años, ya avanzamos mucho”.En su conferencia de prensa, en las instalaciones de la Tercera Región Naval Militar, el titular del Ejecutivo dijo que hay ciudadanos mayores de edad que no se han inmunizado pero comienzan a cambiar de opinión.“Vamos a continuar con segundas dosis, vamos a convencer a los que no se han vacunado, el mejor argumento es que ahora los que se hospitalizan y los que desgraciadamente fallecen, la mayoría son los no vacunados, porque la vacuna ayuda y protege. Estoy seguro que la gente va a ir como lo ha venido haciendo”.El Presidente reconoció que la gente se portó muy bien, de manera responsable, porque esperaron su turno cuando les correspondía, “no tuvimos problemas, en cuanto a la aplicación de la vacuna”.Dijo que ya comenzó el Plan de Vacunación para niños con enfermedades crónicas y con capacidades diferentes de manera ordenada y sin influyentismo.