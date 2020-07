Se dará apoyo a afectados por lluvias, si se reubican: PC

La titular de la Secretaría de Protección Civil del Estado de Veracruz, Guadalupe Osorno Maldonado, explicó que las familias afectadas por las pasadas lluvias se les brindará el apoyo necesario siempre y cuando acepten la reubicación, pues sería contraproducente quedarse en el mismo lugar.



"De los principales problemas que tenemos es que la gente no se quiere salir de sus casas, pero si viven en un lugar de riesgo y es necesario moverse. No se puede reconstruir sobre los espacios que ya sabemos que se va a deslavar, si ya hay un riesgo inminente no tiene ningún sentido apoyar con cosas más permanentes porque sería prorrogar el hecho de mantener a la gente en ese riesgo".



Respecto de la temporada de incendios forestales, refirió que se está por debajo de la cuarta parte en comparación con el año pasado, pues se ha tenido más lluvia.



"Las lluvias nos han traído otros problemas pero nos han ayudado con el problema de la sequía que traíamos en varios municipios. Ahora tenemos 5 municipios de los 68 que llegamos a tener el año pasado.



La funcionaria señaló que se espera un mes de julio con temperaturas elevadas al promedio de esta época.



Al finalizar mencionó que ya se concluyó la entrega de recursos provenientes del FONDEN y, por consiguiente ya están cerradas las declaratorias de emergencia de todos los municipios afectados por la turbonada y las lluvias atípicas de hace unas semanas que dejó inundaciones en algunas ciudades.